Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Saracchi ve Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'dan Saracchi ve Falcao'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Saracchi ve Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."


İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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