Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz transferine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz transferine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:08 Kaynak: AA
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