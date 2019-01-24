Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz transferine izin verilmeyeceğini duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

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