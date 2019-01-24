Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması

Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz transferine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz transferine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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