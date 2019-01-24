Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.
Galatasaray
Kulübü, Serdar Aziz
için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten, Serdar Aziz'in Fenerbahçe
'ye transfer olacağı iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:13 Kaynak: İHA
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