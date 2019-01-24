Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması

Galatasaray'dan Serdar Aziz Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz için bonservis bedeli almadan transfere izin vermeyeceklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten, Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:13 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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