Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
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Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Şeref Has'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna büyük hizmetlerde bulunan merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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