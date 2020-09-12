Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:19 - Kaynak: İHA
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