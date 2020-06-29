Galatasaray'dan son 5 sezonun en kötü performansı!

Süper Lig'de dünkü maçla birlikte şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, son sezonların en kötü dönemini yaşıyor... Ligde son galibiyetini 1 Mart 2020'de Gençlerbirliği'ni sahasında 3-0 yenerek alan sarı kırmızılılar, ardından çıktığı 5 müsabakada da 3 puana ulaşamadı. Fatih Terim ve öğrencileri, son 5 sezondur en kötü dönemini yaşıyor. Galatasaray, en son ligi 51 puanla 6. sırada bitirdiği 2015-16 sezonunda art arda 6 karşılaşmadan galibiyet alamadan ayrılmıştı.







SADECE 2 GALİBİYET ALDI



Galatasaray'ın son dönemde Başakşehir deplasmanlarındaki kötü performansları da devam etti. Tarihinde rakibiyle ilk olarak 20 Nisan 2008'de dış sahada karşılaşan sarı kırmızılılar, art arda 3 deplasmanı kazanırken, ardından galibiyeti unuttu. Cimbom, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 9 müsabakanın sadece 2'sini kazanabilirken, 7'sinde de ise puan ve puanlar kaybetti.



