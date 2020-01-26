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Galatasaray'dan son dakika Didier Drogba açıklaması!
6 saat önce
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanlarken şu sözler kullanıldı;Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanlarken şu sözler kullanıldı;
Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.
Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:55
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