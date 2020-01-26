Galatasaray'dan son dakika Didier Drogba açıklaması!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, Didier Drogba iddialarını yalanlarken şu sözler kullanıldı;



Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır.



Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm Camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.