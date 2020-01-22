Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması!

6 saat önce

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Galatasaray'dan son dakika Emre Taşdemir açıklaması!, System.String[]

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;


Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.


Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.


SÖZLEŞMESİ UZATILDI AMA...


Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzatsa da futbolcuyu sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralayacak. Ayrılık açıklamasının da kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor.


Emre Taşdemir, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:33 
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