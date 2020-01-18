Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması!

6 saat önce

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'dan son dakika Henry Onyekuru açıklaması!, System.String[]

Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan müjdeli haber geldi.


Sarı kırmızılı takım, yaptığı paylaşımda Nijeryalı futbolcunun taburcu olduğunu açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;


"Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."



Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:12 
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