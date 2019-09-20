Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!
1 saat önce
Sarı kırmızılı kulüp sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:
"Şirketimiz tarafından reklam tanıtım hizmeti sağlanması karşılığında, Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından Şirketimize 6.556.080 TL bedelinde kiralık araç verilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:55
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