Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

"Şirketimiz tarafından reklam tanıtım hizmeti sağlanması karşılığında, Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından Şirketimize 6.556.080 TL bedelinde kiralık araç verilecektir."

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

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