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Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!

1 saat önce

Sarı kırmızılı kulüp sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.

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Sarı kırmızılı kulüp sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi.


Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:


"Şirketimiz tarafından reklam tanıtım hizmeti sağlanması karşılığında, Borlease Otomotiv A.Ş. tarafından Şirketimize 6.556.080 TL bedelinde kiralık araç verilecektir."

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:55 
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