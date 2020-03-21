Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada, evde bulunacak sporcuları için özel antrenman programı uygulanacağını duyurdu.

Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada, evde bulunacak sporcuları için özel antrenman programı uygulanacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evlerinde kalan sporculara haftalık olarak video ile antrenman programlarının gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, bu programlarla sporcuların mevcut performansları ve motorik özelliklerinin korunmasının amaçlandığı aktarılarak, "Sporcularımız antrenman programlarını fonksiyonel egzersiz ekipmanları ve vücut ağırlıkları olan foam roller-miniband-resistance band-kettlebell-medicine ball ve vücut ağırlıkları ile uygulayacaklar. Verilen programlar her gün uygulanacak ve yaklaşık 60-90 dakika sürecek. Antrenman programının genel içeriği ise, core antrenmanı, koruyucu egzersizler, genel ve özel kuvvet antrenmanı, dayanıklılık antrenmanı olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Sporcular için beslenme programlarının da hazırlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde, C vitamininden, antioksidanlara, diğer biyoaktif bileşenlerden zengin meyve ve sebzelerden, omega-3 yönünden zengin besinlere, su, zencefil, zerdeçal, pro-prebiyotikler, E vitamini, çinko ve beta-glukan bakımından zengin besinlere kadar pek çok konu listede yer almakta. Oyuncularımızın bu süreç içerisinde rutin olarak değerlendirildikleri biyokimyasal parametrelerini ve antropometrik ölçümlerini de göz önüne olarak; genel sağlık durumunu koruyan, bağışık sistemlerini destekleyen, gereksinimlerine uygun beslenme planlanması da beslenme uzmanımız tarafından yapıldı ve oyuncularımıza gönderildi. Ayrıca bireysel beslenme öyküleri değerlendirip, bağışıklık sistemlerini destekleyici supplementler de yine uzmanımız tarafından planlanarak, evde kaldıkları süreçte her gün takip edilecek."

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:14 Kaynak: AA

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