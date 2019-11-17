Galatasaray'dan Steven Nzonzi kararı!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Steven Nzonzi için yeni gelişmeler yaşanıyor.



İtalya basınında çıkan haberlere göre sarı kırmızılı takım, Fransız orta sahanın performansından çok memnun kaldı ve opsyionunu kullanmaya karar verdi.



Sezon başında Roma ile yapılan sözleşmede Nzonzi'nin 2. sene kiralanması için İtalyan kulübüne 500 bin euro ödeneceği belirtiliyordu.



Galatasaray, böylece sezon sonunda Roma'ya Nzonzi için 500 bin euro ödeyecek.

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