Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:54

Galatasaray, Bayern Münih'in 2. takımından Eyüp Aydın'ı renklerine bağlıyor. Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile olan görüşmeleri de sonuçlandırıp 19 yaşındaki futbolcuya imzayı attırmayı hedefliyor.

Galatasaray, yıldız transferlerinin yanında yerli ve potansiyelli gençleri de pas geçmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Bayern Münih'in 2. takımında oynayan Eyüp Aydın'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

BAYERN MUNIH İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Futbolcuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile görüşmelere devam ediyor. Tarafların anlaşması durumunda Eyüp Aydın, Galatasaray'a imza atacak.

Galatasaray'dan sürpriz atak! Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı

54 MAÇA ÇIKTI

19 yaşındaki Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Aydın, Alman ekibinin 2. takımıyla çıktığı 54 maçta 4 gol atarken, 10 asist yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz atak! Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı

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Son Dakika Futbol Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika
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