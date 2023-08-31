Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile her konuda anlaşma sağlandı

Galatasaray, yıldız transferlerinin yanında yerli ve potansiyelli gençleri de pas geçmiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Bayern Münih'in 2. takımında oynayan Eyüp Aydın'ı renklerine bağlamaya çok yakın.

BAYERN MUNIH İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşma imzalamaya hazırlanıyor. Futbolcuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile görüşmelere devam ediyor. Tarafların anlaşması durumunda Eyüp Aydın, Galatasaray'a imza atacak.

54 MAÇA ÇIKTI

19 yaşındaki Eyüp Aydın'ın Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Aydın, Alman ekibinin 2. takımıyla çıktığı 54 maçta 4 gol atarken, 10 asist yaptı.