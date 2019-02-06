Galatasaray'dan Talat Terim İçin Taziye Mesajı
35 dakika önce
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Galatasaray
, Teknik Direktör Fatih Terim
'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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