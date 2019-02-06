Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Talat Terim İçin Taziye Mesajı

Galatasaray'dan Talat Terim İçin Taziye Mesajı

35 dakika önce

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Talat Terim İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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