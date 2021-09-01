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Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti - Son Dakika

Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti

01.09.2021 10:00

Galatasaray dün gece Radamel Falcao krizini bitirdi. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. Sarı-lacivertli takımla anlaştığı konuşulan Halil Dervişoğlu için de KAP bildirimi geldi. Sarı-Kırmızılıların bu bildirimleri gece yarısı yapması dikkatlerden kaçmadı.

Radamel Falcao, en sonunda Galatasaray'dan ayrıldı. Senelik 5.5 milyon euro maaş alan Kolombiyalı forvete fesih için 3 milyon euro ödendi. Kolombiyalı yıldızın kalan net ücretinin 2 milyon eurosunu da yeni takımı Rayo Vallecano üstlendi.

Galatasaray taraftarı gece yarısı bayram yaptı! Falcao resmen gitti, yerine Halil geldi

HALİL KİRALIK

Uzun yıllar unutulmayacak transfer savaşı sonrasında Halil'in tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Gün içinde oyuncunun Fenerbahçe'ye gittiği konuşulmuştu ama Aslan transferi gece yarısı bitirdi.

Galatasaray taraftarı gece yarısı bayram yaptı! Falcao resmen gitti, yerine Halil geldi

TOPLAMDA 8.5 MİLYON EURO

Halil için bu sene 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Gelecek sezon satın alma opsiyonu ise 7.5 milyon euro. Aslan bu ödemeyi yaparsa Halil'in bonservisini de almış olacak.

HALİL DERVİŞOĞLU BİLDİRİMİ

Galatasaray'dan KAP'a şu bildirim yapıldı: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonunakadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti

Halil İbrahim Dervişoğlu, Rayo Vallecano, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan taraftara gece sürprizi! Halil geldi, Falcao krizi resmen bitti - Son Dakika Spor


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