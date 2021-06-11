Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı

Galatasaray'dan Milli Takım için yapılan paylaşımda "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü. Bu gönderide Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi.

"BEN HER ŞEYE AÇIĞIM"

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımda yer alması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olası transferi hakkında sorulan soruya "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" şeklinde cevap vermişti. Başkan adayları İbrahim Özdemir ve Metin Öztürk, Hakan Çalhanoğlu'nu vadetmişti.