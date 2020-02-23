Galatasaray'dan tarihi galibiyet - Son Dakika
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Galatasaray'dan tarihi galibiyet

10 dakika önce

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

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Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Tarihi goller Donk, Falcao ve Onyekuru'dan

Galatasaray'a tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Ryan Donk'un golüyle soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda kazandığı penaltıyı Radamel Falcao ile gole çevirerek öne geçen Galatasaray, uzatma bölümünde Onyekuru ile bir gol daha bularak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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