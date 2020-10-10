Galatasaray'dan 'tartışma' açıklaması - Son Dakika

Galatasaray'dan 'tartışma' açıklaması

10.10.2020 12:52
Galatasaray'dan 'tartışma' açıklaması, System.String[]

"İki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır"Galatasaray Kulübü, Ümit Milli Takımı ile oynadıkları hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile Marcao Teixeira arasında...

"İki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır"

Galatasaray Kulübü, Ümit Milli Takımı ile oynadıkları hazırlık maçında Halil Dervişoğlu ile Marcao Teixeira arasında yaşanan tartışmayla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmılıların yaptığı açıklama şöyle;

"Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır. İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim'in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır."

Öte yandan Ümit Milli Takım forması giyen Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın, bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim" ifadelerini kullandı.


Galatasaray, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 'tartışma' açıklaması - Son Dakika Spor

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