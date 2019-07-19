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Galatasaray'dan tatsız prova

1 saat önce

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray; İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 28. dakikasında Babel'in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen ve 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 89. dakikasında bir kez daha Babel ile golü buldu ancak, mücadele Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. - İSTANBUL
Galatasaray, Leipzig, Tivoli, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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