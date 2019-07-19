Galatasaray'dan tatsız prova
1 saat önce
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig
ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.
Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray; İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık
, Marcao, Yuto Nagatomo
, Ryan Donk
, Adem Büyük
, Jimmy Durmaz
, Selçuk İnan
, Ryan Babel
ve Kostantinos Mitroglou 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Şener Özbayraklı
, Yunus Akgün
, Martin Linnes
, Emre Taşdemir
, Ömer Bayram
, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor
ve Mustafa Kapı oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 28. dakikasında Babel'in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen ve 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 89. dakikasında bir kez daha Babel ile golü buldu ancak, mücadele Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. - İSTANBUL
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