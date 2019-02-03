Galatasaray'dan Terim Ailesine Geçmiş Olsun Mesajı
59 dakika önce
Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray
Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim
'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana
'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:51 Kaynak: AA
Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı
Çocuğuna Simit Veren Kadının Parasını Çalan Adam Kameralara Yakalandı
Üniversiteli Leyla, Burun Ameliyatından Sonra Komaya Girdi
18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma