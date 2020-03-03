Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu! - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu!

6 saat önce

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu!, System.String[]

Süper Lig'in 25 haftasında 48 puanlı iki takım karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan Sivasspor- Galatasaray maçı öncesi, sarı-kırmızılı ekip TFF'nin kapısını çaldı.


Galatasaray yönetimi, DG Sivasspor deplasmanında Pazar günü 19.00'da başlayacak maçın saatinin değişmesi için TFF'ye başvurdu.


Pazar günü en düşük 2 derece olması beklenen hava durumunun futbolu engellememesi adına maçın 16.00'da oynanması için başvuru yapan sarı-kırmızılılar gelecek kararı bekliyor. (Sabah)


Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:57 
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