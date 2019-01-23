Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Transfer Açıklaması

Galatasaray'dan Transfer Açıklaması

2 saat önce

İSTANBUL / DHAForvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan transfer konusuyla ilgili açıklama geldi.

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İSTANBUL/ DHA

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan transfer konusuyla ilgili açıklama geldi. Kulüp, "Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şöyle;

"Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:13 Kaynak: DHA

Spor
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