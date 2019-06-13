Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan transfer açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Galatasaray'dan transfer açıklaması

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan transfer açıklaması, System.String[]
Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz. Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'dan transfer süreciyle ilgili açıklama! Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan transfer açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]