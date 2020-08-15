Galatasaray'dan transfer paylaşımı! Fatih Öztürk...

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini bitiren Galatasaray, Kasımpaşa'dan ayrılan Fatih Öztürk transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon transfer açıklaması öncesi bir klasik haline gelen ses kaydını da paylaştı.

Hürriyet'in 4 Ağustos'ta 'Galatasaray kaledeki fatih'ini buldu' başlığı ile okuyucularına duyurduğu transfer, dün resmiyete döküldü.

Medipol Başakşehir'in Volkan Babacan'ı kadroda tutma kararı alması üzerine Fatih Öztürk ile görüşen Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bu transfere vize vermesi üzerine işi bitirdi.

Sarı kırmızılılarla görüşüp anlaşan tecrübeli kaleci, hafta içinde Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi olan iş insanı Turgay Ciner'le bir araya gelerek transfer için izin istedi.

2.4 MİLYON TL ALACAK

İzni aldıktan sonra Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı fesheden Fatih Öztürk, Galatasaray'la 2.4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.