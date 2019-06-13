Galatasaray'dan transfer süreciyle ilgili açıklama
7 saat önce
Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:33 Kaynak: AA
Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübümüzün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir." denildi.
Her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulüple ilgili hayal ürünü transfer haberlerinin yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz. Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız."
Galatasaray'dan transfer süreciyle ilgili açıklama!
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