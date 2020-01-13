Galatasaray'dan transferde son dakika Arda Turan bombası! Fatih Terim... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'dan transferde son dakika Arda Turan bombası! Fatih Terim... - Son Dakika Spor

Galatasaray'dan transferde son dakika Arda Turan bombası! Fatih Terim...

6 saat önce

Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmıyor.

Galatasaray'dan transferde son dakika Arda Turan bombası! Fatih Terim..., System.String[]

Galatasaray'da Arda Turan defteri kapanmıyor... Türk Telekom Stadı'ndaki Başakşehir maçından önce Fatih Terim'in elini öpen ve geri dönüş fitilini ateşleyen tecrübeli futbolcu, 31 Ocak'a kadar yuvaya dönebilir.


Fanatik Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;


Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, "Gündemimizde yok, olmayacak da. Biz oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" dese de, teknik direktör Fatih Terim'in onunla ilgili sözleri hala akıllarda. İlk olarak, "Arda önemli bir oyuncu. Galatasaray için önemli bir figürdü. Nasıl olur bilmiyorum. Ancak Arda, futbolu Galatasaray'da mı bırakmalı? derseniz, oyum evet olur. Arda Turan iyi bir Galatasaraylı" sözlerini sarfeden Terim, Başkan'ın açıklamalarına rağmen yine kapıyı kapatmamıştı. İmparator, "Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben o cümleyi kurmam. Sonuçta Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu. Zaman her şeyin ilacıdır" demişti.


ARDA HABER BEKLİYOR


Yaşanan son gelişmeler ise Arda Turan'ın yolunu iyice açtı. Öyle ki yeni transfer Onyekuru sıtma hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 ay yok. Üstelik Babel de satıldı. İmparator'un önümüzdeki günlerde yönetimden Arda Turan'ı isteyeceği ve Onyekuru döndükten sonra da eski öğrencisini form durumuna görev forvet arkasında görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda ise gerekirse boş mukaveleye imza atmaya hazır.

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:58 
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