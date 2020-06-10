Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı - Son Dakika

Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Tugay Özkarslı'nın hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Tugay Özkarslı'nın hayatını kaybetmesinden dolayı taziye mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray formasıyla şampiyonluklar yaşayan efsane isimlerimizden Talat Özkarslı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk kariyerinde milli takım formasını 26 kez giyen Özkarslı, 1961 yılında transfer olduğu Galatasaray'da dörder lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Talat Özkarslı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Tugay Özkarslı için taziye mesajı - Son Dakika Spor
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