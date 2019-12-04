Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı
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Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan Galatasaray'dan özel bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan Galatasaray'dan özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, her sabah sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı. Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray'ın 18, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 8 ve Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi.


Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.


Türkiye Kupası, Galatasaray, Sabah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:15 
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