Galatasaray'dan yalanlama - Son Dakika

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Galatasaray'dan yalanlama

6 saat önce

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

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Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:35 Kaynak: İHA
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