Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika

Galatasaray'dan yeni iş birliği

25.11.2020 14:48
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Galatasaray ile Socios.com arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

Galatasaray ile Socios.com arasında yeni iş birliği anlaşması imzalandı.

Galatasaray ile Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile anlaşmasının basın lansmanı Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşti. İmza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Muhasıp Üyesi Dorukhan Acar, Socios.com CEO'su Alexandre Dreyfus ve Paribu CEO'su Yasin Oral katıldı.

Toplantıda iş birliği ile ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Kripto paralar deniyor. Bunu dijital gençlik yaptı. Türkiye de geç kalmadı, bu pazara girdi. Kulüp bazında ilk giren Galatasaray oldu. Türkiye'de kripto paranın borsası oluştu. Bu borsayı oluşturan da bir Türk. Socios'a bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Avrupa'da birçok kulüpte var. Bizim başvuracağımız bir tek yer var. O makam bizim camiamız, o makam bizim genel kurulumuz. Tüm bunları kapsayan taraftarımız. Hem token alın hem maddiyatınızı güçlendirin, hem arma aşkınızı manen de olsa destek verin. Bu çok önemli. Taraftarımıza sesleniyorum Token alın" diye konuştu.

Yapılan anlaşma gereği satılacak olan tokenların yüzde 80'nin Galatasaray'ın olacağını belirten Cengiz, "İyi bir anlaşma yaptık. 10 milyon tokenımız var. Ortalama 2 milyon Euro'dan satılırsa hesap edin. İnşallah Galatasaray reel desteğini gösterir. Rakibimiz alınmasın Türkiye'nin en büyük sosyal gücü, sivil toplum dayanışma gücü Galatasaray'dır. Bizim taraftarımız büyük bir taraftardır" dedi.

Türkiye'de bu konuya giren ilk kulübün kendileri olduğunu söyleyen Dorukhan Acar ise, "Kulübümüz token sahiplerine bazı şeyler soruyor. Takımın kararlarında söz sahibi oluyor. Biz kulüple diğer kulüplerden farklı olarak amatör branşlarda da varız. Basketbol, e-spor da var. Bu tokenları taraftarımız aldığı zaman maddi destek de sağlıyor. Tokenları alanlara fayda sağlamak için değişik kampanyalar da düzenleniyor" şeklinde konuştu

Alexandre Dreyfus da bu projeye 3 yıl önce dev futbol kulüpleri ile başladıkları hatırlatarak, "Taraftarların kulüplerinde söz hakkı olacak. Maddi olarak destek olmalarını da sağlanacak. Türkiye'de ilk iş birliğinin Galatasaray ile olmasıyla gurur duyuyoruz. Türkiye'deki futbol gücünü ne kadar iyi olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

2017 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları aktaran Yasin Oral ise, "1 milyona yakın üyemiz var. Böyle proje içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Taraftarı taraftar token ile tanıştırmak için buradayız. Taraftar ile takım arasındaki iletişimim sağlanması gerekiyor. Bunu da Bunun Socios'un iyi yaptığını biliyoruz. Yarın alıp satılmasını planlıyoruz. Güvenli bir şekilde alıp satıyor olacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi yapıldı ve anlaşmanın imzaları atıldı.

(İHA)

Galatasaray'dan yeni iş birliği

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika Spor


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