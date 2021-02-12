Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika

Galatasaray'dan yeni iş birliği

12.02.2021 17:22
Galatasaray'dan yeni iş birliği, System.String[]

Galatasaray adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması olan Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Galatasaray adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması olan Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Galatasaray ile Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Lansmana Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yürütücüsü Gözde Venedik katıldı.

Anlaşmadan duyduğu mutluluğunu dile getiren Başkan Cengiz, "Bu zorlu dönemlerde sponsorların marjinal değeri çok yüksek. Sponsorluk yapanlara destek için buradayım. Türk olmasından dolayı müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Bu gençlere güveniyorum" diye konuştu.

Kulüp olarak dijitalde de ciddi bir kaynak yapmaya çalıştıklarını belirten Dorukhan Acar "32 milyon sosyal medya takipçimiz var. 110 milyon etkileşim alıyoruz. Günlük attığı adımları bağışa çeviriyorsunuz. Bu da kulübümüze gelir olarak yansıyor. Taraftarımız sağlıklı yaşamaya yönlendiriyoruz. Dünyanın her yerinde indirip aynı katkıyı yapabiliyorsunuz. Türk kuruluş olup dünya çapında olması bizim için güzel ve özel. Burada bizler dışında başka STK'lar var. Platformunun boyutu büyüdükçe onlar da kazanıyor. Bütün akıllı telefonlarda çalışıyor. Birkaç gündür sosyal medya konu oldu. Buraya katılan kuruluşların biyografisi kendilerini bağlıyor. Biz kendi takımımızı, 'Türkiye'nin ilk 4 yıldızlı takımı' diye yazdık. Her iş ortağı biyografisini kendi yazıyor. Dijital stratejimiz için çok önemli bir anlaşma" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ve dünyada rakibi olmayan bir uygulama olduğunu ifade eden Gözde Venedik, 1 yıldır gibi kısa bir süre geçti. 1 milyon kullanıcı sayısını geçtik. 2020 yılında 57 milyar adım bağışı yapıldı. Adımlarla destek olabilmek için gün içerisinde attıkları adımları gece yarısından önce bağışlayacaklar. Galatasaray'ın da içinde olmasından mutlu ve gururluyuz. Türkiye'nin en büyük 3 kulübü burada rekabet edecek. Galatasaray taraftarlarını daha çok adım atmaya, kulüplerini desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına poz verildi.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çeşme'deki hortum faciasında yaralanan 16 kişi taburcu edildi Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert tepki: 17 kulübün bize karşı hazırladığı bildiriyi sen yazdırdın Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Annesine sarkıntılık eden adamı kasıklarından vurup öldüren genç: Pişman değilim
Kupa maçında sakatlanan Beşiktaşlı Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak Kupa maçında sakatlanan Beşiktaşlı Montero, 1 ay sahalardan uzak kalacak         
17:25
Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı         
17:09
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu         
16:53
Fenomen dansçıya Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu         
16:37
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti         
16:17
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı         
15:34
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı         
14:36
Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi         
14:20
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 17:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei