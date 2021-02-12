Galatasaray'dan yeni iş birliği - Son Dakika

Galatasaray adım atarken bağış yapılabilen sağlık uygulaması olan Help Steps ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Galatasaray ile Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirildi. Lansmana Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar ile Help Steps Kurucusu ve Proje Yürütücüsü Gözde Venedik katıldı.

Anlaşmadan duyduğu mutluluğunu dile getiren Başkan Cengiz, "Bu zorlu dönemlerde sponsorların marjinal değeri çok yüksek. Sponsorluk yapanlara destek için buradayım. Türk olmasından dolayı müthiş mutluyum. Türkiye çok ciddi bir hamle içinde. Yaş ortalamamız 30. Bu gençlere güveniyorum" diye konuştu.

Kulüp olarak dijitalde de ciddi bir kaynak yapmaya çalıştıklarını belirten Dorukhan Acar "32 milyon sosyal medya takipçimiz var. 110 milyon etkileşim alıyoruz. Günlük attığı adımları bağışa çeviriyorsunuz. Bu da kulübümüze gelir olarak yansıyor. Taraftarımız sağlıklı yaşamaya yönlendiriyoruz. Dünyanın her yerinde indirip aynı katkıyı yapabiliyorsunuz. Türk kuruluş olup dünya çapında olması bizim için güzel ve özel. Burada bizler dışında başka STK'lar var. Platformunun boyutu büyüdükçe onlar da kazanıyor. Bütün akıllı telefonlarda çalışıyor. Birkaç gündür sosyal medya konu oldu. Buraya katılan kuruluşların biyografisi kendilerini bağlıyor. Biz kendi takımımızı, 'Türkiye'nin ilk 4 yıldızlı takımı' diye yazdık. Her iş ortağı biyografisini kendi yazıyor. Dijital stratejimiz için çok önemli bir anlaşma" şeklinde konuştu.

Türkiye'de ve dünyada rakibi olmayan bir uygulama olduğunu ifade eden Gözde Venedik, 1 yıldır gibi kısa bir süre geçti. 1 milyon kullanıcı sayısını geçtik. 2020 yılında 57 milyar adım bağışı yapıldı. Adımlarla destek olabilmek için gün içerisinde attıkları adımları gece yarısından önce bağışlayacaklar. Galatasaray'ın da içinde olmasından mutlu ve gururluyuz. Türkiye'nin en büyük 3 kulübü burada rekabet edecek. Galatasaray taraftarlarını daha çok adım atmaya, kulüplerini desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına poz verildi.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)