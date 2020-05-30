Galatasaray'dan yeni proje: Efsaneler tribünde - Son Dakika

Galatasaray'dan yeni proje: Efsaneler tribünde

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Seyircisiz olarak yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de G.Saray, pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda boş kalacak koltuklar için 'Sensiz olmaz Galatasaray' adı altında karton taraftar projesini başlatmıştı.

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Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Seyircisiz olarak yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig'de G. Saray, pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda boş kalacak koltuklar için 'Sensiz olmaz Galatasaray' adı altında karton taraftar projesini başlatmıştı. Yönetim bu projeyle bağlantılı olarak önemli bir hamleye daha imza attı. Geçtiğimiz hafta resmi sitesinden yaptığı açıklama ile kombine sahipleri için 123 TL, koltuk sahibi olmayanların ise 149 TL'den katıldığı projede Galatasaray Kulübü efsanelerini de unutmadı.


Yönetim destek verdi


G.Saray Yönetimi, 23. şampiyonluk yolunda iç sahada oynanacak üç maç için yürürlüğe koyduğu bu projeye kendisi de destek verdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte tüm sarı kırmızılı idareciler ellerini ceplerine attı ve karton taraftar projesine katkıda bulundu. Yönetim kurulu üyeleri, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyasına, sarı kırmızılı tribünlerde yer alması adına 600 adet karton taraftar satın alarak katıldı. Şu ana dek 3 bine yakın satış yapılırken, 21 Haziran'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK maçına kadar bu rakamın daha da artması bekleniyor.


Projede hedef 10 bin...


Sarı kırmızılı yönetim kurulu, tribünlerde kulübün sembol isimlerine yer verme kararı aldı. Toplamda 10 bin taraftarı hedefleyen G.Saray'da; eski başkanlar, camiada iz bırakan futbolcular, teknik adamlar ve vefat eden tribün liderlerinin karton maketleri de projeye dahil edilecek. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen başta olmak üzere, vefat eden eski başkanlar Özhan Canaydın, Ali Tanrıyar, Ali Uras ile Metin Oktay, 'Baba' Gündüz Kılıç, Jupp Derwall gibi futbolcu ve teknik direktör olarak kulüp tarihinde iz bırakan isimler tribünlerde olacak. Ayrıca 2008 yılında vefat eden tribün lideri Alparslan Dikmen de çok sevdiği tribünlerde bu kez maketiyle bulunacak.



Türk Telekom, Sensiz Olmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 07:38 

Son Dakika Spor Galatasaray'dan yeni proje: Efsaneler tribünde - Son Dakika Spor
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