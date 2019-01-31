Galatasaray'dan Yeni Transferlerine "Hoş Geldin" Videosu
1 saat önce
- Galatasaray'dan yeni transferlerine "hoş geldin" videosuİSTANBUL - Galatasaray, yeni transferleri Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı.
- Galatasaray
'dan yeni transferlerine "hoş geldin" videosu
İSTANBUL - Galatasaray, yeni transferleri Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı.
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'dan Mbaye Diagne, Olimpik Marsilya
'dan Kostas Mitroglou ve Standard Liege'den Christian Luyindama'yı kattı. Sarı-kırmızılılar bu 3 futbolcu için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı. Video bir taraftarın transfer beklentisi konu alındı. Paylaşılan video kısa sürede taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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