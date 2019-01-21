Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Yıldırım Uran İçin Başsağlığı Mesajı

Galatasaray'dan Yıldırım Uran İçin Başsağlığı Mesajı

40 dakika önce

Galatasaray Kulübü, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Yıldırım Uran İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllar farklı renkler altında hizmet veren ve 2014-2015 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Spor
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