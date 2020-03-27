Galatasaray'dan Yusuf Günay'a:

Galatasaray Kulübü, koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-kırmızılı kulüpte İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in ardından Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüpten paylaşılan mesajla Günay'a geçmiş olsun mesajı yollandı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden paylaşılan mesaj şöyle:



"Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." - İSTANBUL