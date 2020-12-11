Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

11.12.2020 15:24
Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Darıca Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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