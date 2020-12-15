Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika

Galatasaray'da kupa rotasyonu

15.12.2020 21:05
Galatasaray'da kupa rotasyonu, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında rotasyona gitti ve son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ini tamamen değiştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında rotasyona gitti ve son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ini tamamen değiştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray sahasında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Hatayaspor maçının 11'ine göre hepsinde değişikliğe gitti ve daha az süre verdiği futbolcularına şans verdi. Terim, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Etebo, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Jesse Sekidika, Arda Turan ve Ali Yavuz Kol'a görev verdi. Sahaya Arda, kaptan olarak çıktı.

Yedeklerde ise Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ve Mbaye Diagne bekledi. - İSTANBUL

Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da kupa rotasyonu - Son Dakika Spor


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