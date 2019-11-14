Galatasaray Davası'nda dosya bilirkişide

GALATASARAY Kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik olarak yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili davaya devam edildi. Davada tarafların anlaşamaması nedeniyle dosya bilirkişiye gönderildi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik'in avukatları, Galatasaray Kulübü avukatları ve feri müdahiller ile avukatları katıldı. Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz avukatı aracılığıyla feri müdahil (yan davacı) olarak katılma talebinde bulundu.

MUSTAFA CENGİZ'İN AVUKATI: " DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör, şunları söyledi:

"Bu hukuki uyuşmazlıkta geçilen her dönem kaosa sebep olmaktadır. Hal böyle iken ivedilikle davanın kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz. İdari yönden aklanmama kararı yönetim kurulunun tamamı hakkında verilmiştir, bu nedenle de mahkemenin yargılama sonunda vereceği hüküm de bütün yönetim kurulunu etkileyecektir. Zira genel kurul iptali davaları bozucu yenilik doğuran davalar olduğundan geçmişi de etkilemektedir. Mahkemenizde verilen tedbir kararı sonrası İstinaf incelemesi sonucundaki karar feri müdahil talebi kabul edilen müvekkillerimiz Mustafa Cengiz ve Kaan Kançalı'yı da kapsamaktadır. İhtiyati tedbir kararının icrası ve ifasında tereddüt yaratacağı aşikar olduğundan bu durumun mahkemenizce düzeltilmesini ve ek karar oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

Olay tarihinde Divan Kurulu Başkanı olan davalılardan Metin Sinan Aslan ise, divan kuruluna yönelik iddialara ilişkin davaya dahil olduklarını söyleyerek, "Mali yönden ibra, idari ibrayı da kapsar yönündeki iddia bizim dışımızdadır. Biz bununla ilgilenmiyoruz" dedi.

MAHKEME FERİ MÜDAHİLLİK TALEBİNİ KABUL ETTİ

Mahkeme hakimi, ara kararında Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal'ın asıl davacıların yanında feri müdahillik talebini, gelinen aşamada hukuki yarar bulunması nedeniyle kabul etti.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Mahkeme hakimi Saliha Kut, kanun gereği taraflara sulh ve arabuluculuk davetinde bulundu. Her iki taraf da sulh ve arabuluculuk kararını istemediklerini belirtti. Bunun üzerine mahkeme hakimi, taraflara sunmaları gereken belgeleri iki hafta içinde sunmaları için süre verdi ve dosyayı inceleyip rapor hazırlaması için dosyayı, bilişim yazılım mühendisi, yeminli mali müşavir ve dernekler mevzuatı konularında uzman bilirkişiden oluşan bir heyete gönderdi. Mahkeme, Mustafa Cengiz ve diğer davacıların tedbir talepleri konusunda ise herhangi bir karar vermedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı. Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.

- İstanbul