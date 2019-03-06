Galatasaray, Dayanıklılık Çalışması Yaptı
17 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:25 Kaynak: İHA
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