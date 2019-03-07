Son Dakika Haberleri: Galatasaray Dayanıklılık Çalıştı

Galatasaray Dayanıklılık Çalıştı

48 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Dayanıklılık Çalıştı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik altıya altı grup oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Digiturk'e Rekabet Soruşturması Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı

Rizesporlu Morozyuk'un Eşinden İyi Haber Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:44:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Dayanıklılık Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]