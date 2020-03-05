Galatasaray dayanıklılık çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray dayanıklılık çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde beşe beşe dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:52 Kaynak: DHA
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