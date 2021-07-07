Galatasaray dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına 20 dakikalık ısınma bölümü ile başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde ilk olarak 4'e 2 pas çalışması yapıldı, daha sonra da 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 dayanıklılığa yönelik sınırlı alanda çift kale oyunlar oynandı.