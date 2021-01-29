Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da - Son Dakika

Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da

29.01.2021 16:40

Sağ bek pozisyonuna bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Amerikalı oyuncu Cumartesi İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Newcastle United forması giyen Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ile her konuda anlaşma sağladı. Amerikalı sağ bek Cumartesi İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atacak.

TAKIMDA KALMAK İSTEDİ ANCAK KARŞILIK BULAMADI

Amerikalı oyuncu birçok kez Newcastle'da kalmak istediğini belirtse de bu isteği İngiliz kulübünde karşılık görmedi. Takımda kalmak adına uzun süre cevap bekleyen ve karşılık alamayan Yedlin'in Galatasaray'a 'Evet' dediği belirtildi.

27 yaşındaki ABD'li oyuncunun Siyah-Beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

9 Temmuz 1993 tarihinde Washington'da doğan 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2014 yazında Tottenham'a transfer olan Yedlin, 2015-16 sezonunda Sunderland'e kiralandı ve orada 23 maça çıktı. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına da 62 maça çıktı. DeAndre Yedlin'in Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.

Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da

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Son Dakika Spor Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da - Son Dakika Spor


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