Galatasaray Defansından 12 Gole Katkı
8 dakika önce
Galatasaray'ın defansta oynayan futbolcuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi.
Galatasaray'ın defansta oynayan futbolcuları, Süper Lig'in ilk yarısında takımın attığı 30 golün 12'sine katkı verdi. Sarı-kırmızılı savunmacılar 5 gol atarken, 7 de asist yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray; rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılıların attığı bu 30 golde defansın katkısı da büyük oldu. Atılan 30 golün 5'inde defansın imzası bulunurken, savunmadaki isimler 7 golde de asist yaptı.
Defanstan hücuma en büyük katkıyı ise milli futbolcu Serdar Aziz verdi. Serdar 2 kez gol sevinci yaşarken, 1 de gol pası verdi. Ozan Kabak ile Ahmet Çalık ise hücumda istatistik üretemedi.
Galatasaray defansının ilk yarıda hücuma verdiği katkılar şöyle:
Serdar Aziz: 2 gol, 1 asist
Ömer Bayram: 1 gol, 2 asist
Maicon: 1 gol, 1 asist
Linnes: 1 gol
Mariano: 2 asist
Nagatomo: 1 asist - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:05 Kaynak: İHA
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