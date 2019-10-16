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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

47 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, Christian Luyindama, kendisi için hazırlanan program dahilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi. Emre Akbaba ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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