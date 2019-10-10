Son Dakika Haberleri: Galatasaray, demir grup sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Galatasaray, demir grup sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, demir grup sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, demir grup sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşması hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve kumda kuvvet çalışması ile başladı, dayanıklılık çalışması ve çift kale taktik oyun ile devam etti. Sarı kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Kongo Milli Takımı'ndan izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:04 Kaynak: DHA
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