Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da, sakatlıktan kurtulan Younes Belhanda formasına kavuştu.

Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da, sakatlıktan kurtulan Younes Belhanda formasına kavuştu. Faslı yıldız, zorlu maçta ilk 11'deki yerini aldı.

Ligde zirve yarışında kopmak istemeyen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor engelini kayıpsız geçerek lige verilen araya girmek istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda son olarak ligin 7'nci haftasında Erzurum Büyüşehir Belediyespor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla Bursaspor ve Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kalarak 3 puan alamamıştı. Evinde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Belhanda, Rodrigues ve Sinan'ın da takıma katılmasıyla Emre Akbaba ve maça saatler kala mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartılan Serdar Aziz dışında Demir Grup Sivasspor maçı için eksik bulunmuyor. Sarı kırmızılılar karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Eren 11'i ile başladı.

BELHANDA, LİGDE 4 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'da son olarak ligde 12. haftada Kayserispor deplasmanında forma giyen Faslı yıldız Belhanda, 17 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas'ın evinde Kamerun'la karşılaştığı maçın 45. dakikasında sakatlanmıştı. İyileşen ve hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, zorlu Sivasspor maçına ilk 11'de başladı.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KARŞISINDA ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Ligde 25'inci kez rakibi ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın, son haftalardaki yükselen formuyla iyi bir grafik yakalayan ve 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Demir Grup Sivasspor karşısında üstünlüğü bulunuyor. 24 maçta 16 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, Sivas ekibi karşısında 4 mağlubiyet 4 de beraberlik aldı. Son karşılaşmada ise Galatasaray, geçen sezon 2 Şubat 2018'de deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:04 Kaynak: DHA

Younes Belhanda, Sivasspor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1 Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:35:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor Maçından Notlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]