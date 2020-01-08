Galatasaray, denetim kurulunun görevine devam ettiğini açıkladı

Galatasaray Kulübü, denetim kurulunun görevine devam ettiğini bildirdi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 23.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında denetim kurulunun ibra edilmemesi yönünde alınan kararın iptali için açılan davada tedbir kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldığı belirtilerek, "Bununla beraber dava esastan devam etmektedir. Söz konusu tedbirin kaldırılması kararı uyarınca bazı basın yayın organlarında derneğimizin seçime gitme zorunluluğu bulunduğu şeklinde haberler yapılmaktadır. Denetim kurulu üyelerinin aklanmamış olmaları denetim kurulu üyeliklerinin devamına engel teşkil etmemektedir." denildi.

Tüzükte aklanmama halinde denetim kurulunun görevinin sona ereceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kurulun görev süreleri de sona ermediğinden görevlerine devam etmektedirler. Kaldı ki denetim kurulunun aklanmaması neticesi tüzüğümüze göre seçim kararı alınmasını gerektirmemektedir. Ayrıca İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2019/122 sayılı dosyada 11.07.2019 tarihinde verilen Ara Karar'ın 2. maddesinin c bendinde, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin D.İş 2019/17 sayılı dosyasında verilen 12.04.2019 tarihli kararının 4. maddesinde ve İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2019/469 sayılı dosyasında birleşen davacı Okan Böke hakkındaki 25.06.2019 tarihli kararın 4. maddesinde de açıkça hüküm altına alındığı gibi: "6100 sayılı yasanın 389. Maddesi uyarınca; aklanmama halinde Galatasaray Kulübü tüzüğünün 87.22. maddesine göre 30 gün içinde seçim kararı alınmasına ilişkin hükmün icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Tüzüğün seçime gidilmesine ilişkin hükmünün yürürlüğünü durduran ve halen geçerli olan bu kararlar, yalnızca yönetim kurulu yönünden değil denetim kurulu yönünden de bağlayıcıdır. Denetim kurulu görevine devam etmektedir."