Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 40. haftasında dün Beşiktaş ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Denizlispor maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda Beşiktaş müsabakasında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, pas çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Karantina süresi tamamlanan ve 10. gününde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif sonuçlanan Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mustafa Muhammed'in ise tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye gidecek.