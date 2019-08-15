Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

28 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir, sahada adaptasyon ve kondisyon çalışmalarına başladı. Böbrek taşı nedeniyle ameliyat edilen ve evinde istirahat halinde olan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara hafta başında başlayacak. Galatasaray kafilesi, yarın akşam saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30'da Denizli'ye hareket edecek.
(İHA)
Florya Metin Oktay Tesisleri, Denizlispor, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
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